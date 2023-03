Økumenikkprisen 2023 til Lia Gård

Retreatsenteret Lia Gård er tildelt Økunemikkprisen for 2023. Prisen deles ut av styret i Norges kristne råd

– I over førti år har Lia Gård vært et sentralt retreat- og samlingssted for mennesker fra alle kirkelige sammenhenger. Her er det bygget mange viktige broer både mellom mennesker og organisasjoner gjennom årene, sier styreleder Berit Hagen Agøy i Norges Kristne Råd

Lia Gård er landets største retreatsenter med over 100 sengeplasser. Senteret ligger ved tettstedet Koppang i Innlandet fylke, og har vært et økumenisk retreatsenter siden 1970-årene.

Koronapandemien var en påkjenning for senteret i Østerdalen. Fra 2019 til 2021 mistet de 4.000 gjestedøgn, og de ropte varsko om den økonomiske situasjonen. I januar i fjor var situasjonen en annen – etter at en rekke private givere støttet senteret økonomisk.

«Det er få steder – og organisasjoner – som over tid har vært så utgivende, livgivende og samlende for alt Guds folk, som Lia Gård», skriver Norges Kristne Råd i sin begrunnelse.

---

Økumenikkprisen

Tildeles personer, kirkesamfunn, organisasjoner eller institusjoner som har styrker enhet mellom kirker, lokalt, regionalt og/eller nasjonalt.

Medlemssamfunn, observatører og økumeniske organisasjoner tisluttet Norges Kristne Råd (NKR) kan nominere kandidater til prisen. Styret i NKR bestemmer hvem som skal tildeles prisen.

Prisen deles ut annet hvert år – i forbindelse med NKRs generalforsamling. Mottakere de siste årene har vært Helga Haugland Byfuglien (2021), Stiftelsen Skjærgårds (2019) og Sven Oppegaard (2017)

---

