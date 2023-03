Søndag kunne Vårt Land melde hvem som skal sitte i nasjonalkomiteen for jubileet for kristningen av Norge i 2030. Stortingspresident Masud Gharakhani har fått i oppdrag å lede komiteen.

Til Vårt Land sa «livssynsminister» Kjersti Toppe da hun avslørte komiteen at representasjonen både var bred, og at hele kristenheten var representert.

Det er ikke Pinsebevegelsen i Norge enig i. De reagerer på det de ser på som mangel på representasjon av det frikirkelige landskapet i Norge.

De peker på Norges Kristne Råd som et ellevte medlem som de gjerne vil se i komiteen, ifølge en pressemelding sendt ut mandag.

– NKR representerer blant annet hundrevis av frikirkelige menigheter med arbeid rundt om i hele landet vårt. Det er underlig om de ikke fikk være delaktige i å planlegge denne tusenårsfeiringen, sier Øystein Gjerme, leder i Pinsebevegelsen i Norge.

Mener STL ikke representerer det frikirkelige

Blant medlemmene i nasjonalkomiteen er Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke, og Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Toppe peker på disse som representanter for det kristne Norge.

Det er bra, men ikke bra nok, ifølge Gjerme.

– STL er en fin brobyggerorganisasjon mellom ulike religioner og livssyn i Norge, men de oppleves ikke som «vår» organisasjon som representerer bredden i det kristne landskapet.

– NKR bør komme inn i komiteen nå fra start av og ivareta denne viktige rollen, sier Gjerme.

– Jeg ble selv veldig overrasket

Erhard Hermansen, generalsekretær i nettopp Norges Kristne Råd, synes Gjermes forslag er godt.

– Jeg ble selv veldig overrasket over at Norges Kristne Råd ikke var en del av sammensetningen.

Han forteller at rådet frem til nå har vært i flere møter med sekretariatet for nasjonaljubileet som forberedelse.

– Vi har også tatt opp med departementet at det er naturlig at Norges Kristne Råd er med.

– Hvorfor mener du dere bør være med?

– Det er viktig å ivareta bredden i kristne trossamfunn. Det er mye bra kompetanse i komiteen, og jeg har tillit til at de vil rådføre seg, men jeg tenker at som et nasjonalt økumenisk organ sitter vi med breed kompetanse på feltet.

– Vil dere gjøre noe for å få en hånd på rattet?

– Vi skal ta en intern samtale her, så får vi se hva vi gjør i forlengelsen.

Saken oppdateres.

---

Nasjonalkomiteen for jubileet for kristningen av Norge

Stortingspresident Masud Gharahkhani. Ap-politikeren er muslim og kom til Norge fra Iran som barn.

Sametingspresident Silje Karine Muotka. Ble rikskjendis under Fosen-demonstrasjonene.

Styreleder Gunnar Bovim ved Museene Arven, som favner Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Den norske kirkes preses, Olav Fykse Tveit.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, som selv er katolikk.

Kommunenes Sentralforbunds styreleder, Gunn Marit Helgesen – mangeårig Høyre-politiker.

Universitets- og høgskolerådets styreleder, Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, eksleder i Rød Valgallianse (nå Rødt).

Styreleder Magrete Bjørge Katanasho i Landsrådet for norske barn- og ungdomsorganisasjoner.

Arkeolog og ekspert på middelalderkirker i stein, Øystein Ekroll, fra Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

---