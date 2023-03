På lørdag hadde Sentralkonferansen, som er det øverste nivået i United Methodist Church (UMC), innkalt til ekstraordinært møte.

Norge var en av 14 land som skulle ta stilling til flere viktige punkter.

Et av punktene handlet om hvorvidt nasjonale metodistkirker kan gjøre lokale tilpasninger i spørsmål om likekjønnet vigsel. Et annet punkt handlet om man kunne åpne opp for ordinering av homofile. På møtet ble det bestemt at det ikke vil åpnes for noen av delene.

Det var Estland og Eurasia som avgjorde avstemningen i konservativ retning, skriver Dagen, som omtalte saken først.

Den norske delen av metodistkirken har felles sentralkonferanse med Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Sverige, Moldova, Ukraina, Belarus, Kasakhstan, Russland, Usbekistan, Tadsjikistan og Kirgisistan.

Debatt i flere år

Det har i flere år vært en debatt i den globale metodistkirken, og i Metodistkirken Norge rundt samlivssyn. Siden 2019 har Metodistkirken i Norge gått inn for at homofile skal kunne gifte seg og bli ordinert til geistlige stillinger i kirka.

Men ettersom dette strider mot læregrunnlaget til United Methodist Church (UMC), vier ikke Metodistkirken homofile, og homofile prester blir ikke ordinert.

Metodistkirken i Norge

Protestantisk kirkesamfunn som hører til den internasjonale metodistkirken United Methodist Church.

46 menigheter og i overkant av 11.000 medlemmer.

Praktiserer barnedåp.

Har en avtale med Den norske kirke om gjensidig anerkjenning av hverandres dåp, nattverd og embete.

Kilde: metodistkirken.no, snl.no

