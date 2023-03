Konfirmant nektes å være med på konfirmanttur

Kirkevergen i Kvitsøy sokn Monika Høie var fredag ettermiddag på Sola flyplass i Rogaland. Hun skulle etter planen reise til London denne helga med seks konfirmanter. Nå ser det ut til at hun bare får med seg fem konfirmanter på menighetens årlige konfirmanttur.

Britiske myndigheter har nemlig avslått visumsøknaden til den ene konfirmanten, Chavinpol Pokot (15). De sier at de ikke vet hvor Pokot skal bo, hvem han skal reise med, eller hva han skal gjøre. Men både Høie og familien til Pokot mener denne informasjonen er oppgitt i søknaden som ble levert til den britiske ambassaden i Oslo.

Dette opplyser Høie og Pokots familie til Bygdebladet, som omtalte saken først. Høie opplyser til Vårt Land at hun har vært på telefonen til ambassaden på fredag i et siste forsøk på å få med Pokot før flyet går fredag klokka 19:15.

– Jeg har sagt til den britiske ambassaden at det er det gjort en stor saksbehandlingsfeil her, og jeg ba nå innstendig om at de måtte få en saksbehandler til å se på søknaden på nytt, sier Høie til Vårt Land.

– Har dere hørt noe mer fra ambassaden?

– Nei, det har ikke kommet noe mer informasjon. Vi vil fortsette å håpe helt fram til siste ferja går, sånn at han kan nå flyet. Men dessverre ser det ikke ut til at vi får ham med oss, sier kirkevergen.

Sier han ikke har fast inntekt

Faren til Chavinpol Pokot, Knut Magne Nordbø, opplyser til Bygdebladet at de søkte om visum 6. februar, og at de dro til ambassaden i Oslo med dokumenter som var etterlyst. Dette skal ha vært blant annet dåpsattest, bevis på at Nordbø og hans thailandske kone er Chavinpols foreldre, samt bevis på at Chavinpol går på skole i Kvitsøy. Nordbø sier det samme som Høie: Alt av reiseinformasjon var utfylt i søknaden.

I tillegg til at ambassaden mener at den sistnevnte informasjonen mangler, påpeker de også noe annet: At Pokot ikke har fast inntekt, og at de ikke tror Kvitsøy sokn kan dekke utgiftene hans.

Kvitsøy sokn dekker turen for konfirmantene, minus en egenandel på 1.500 kroner per konfirmant. Høie sier at hun ikke har blitt kontaktet av ambassaden før avslaget, selv om kontaktinformasjonen hennes er oppført i søknaden til Pokot.

– Reiser ikke til London igjen

– Vi angrer jo litt nå på at vi skulle reise til London. Hadde vi visst dette, så hadde vi lagt turen en annen plass, sier Høie.

London har vært en vanlig reisedestinasjon for konfirmantturene til Kvitsøy menighet. Det tar slutt etter helgas tur, forteller Høie.

– Det var det siste jeg sa til personen jeg snakket med på ambassaden: Dette er siste gang vi drar til London.

– Hvordan blir denne turen?

– Det blir vanskelig for oss som skal være med og forsøke å legge dette her til side, men vi skal prøve å lage en god tur for de fem som skal bli med oss.

Den britiske ambassaden i Oslo svarte Bygdebladet fredag morgen. Der beklager de at Pokot har fått problemer med søknaden, men at de ikke kan kommentere saken utover det. De viser til kontoret som behandler visumsøknadene i Storbritannia.

