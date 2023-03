Kristen organisasjon presset for penger etter dataangrep

– Det er et sjokk å oppleve slike ting. Du blir både sint og lei deg, og forsøker å finne ut av hva du har gjort feil.

Det sier Øyvind Woie, generalsekretær for Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (Kabb), i en artikkel på organisasjonens egen nettside.

Alt ligger på plassene sin, men er låst ned av hackerne og er merket med beskjed om at Kabb må betale løsepenger for å få åpnet filene igjen — Øyvind Woie, generalsekretær for Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

Her kommer det frem at Kabbs datasystem ble angrepet av internasjonale hackere forrige helg. Det har ført til produksjonsstopp og flere forsinkelser.

– Heldigvis ligger de mest kritiske dataverktøyene våre utenfor KABB-husets fire vegger. Men mye arkivmateriale, rapporter og dokumenter, og alle regnskap pr. 31.12.2022 er gått tapt. Alt ligger på plassene sin, men er låst ned av hackerne og er merket med beskjed om at KABB må betale løsepenger for å få åpnet filene igjen, sier Woie.

Generalsekretæren sier de ikke vil innfri kravene, og at de har blitt rådet til å ikke betale løsepenger, blant annet av politiet.

Avisen Dagen skrev om saken først.

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (Kabb)

En frivillig, tverrkirkelig og diakonal organisasjon.

Kabb driver arbeid for syns- og lesehemmede med basis i et kristent grunnsyn. De hjelper også menigheter og organisasjoner med å legge til rette sin virksomhet for disse gruppene.

Organisasjonen ble startet og blir ledet av syns- og lesehemmede.

Kabb er ikke er en «blindekirke», men arbeider for at synshemmede skal delta i det ordinære menighetslivet på sine hjemsteder.

Verdigrunnlaget er den felles kristne tro, slik den er uttrykt i Bibelen og Den apostoliske trosbekjennelse. Virksomheten sikter mot å formidle verdien av kristen tro.

Kilde: Kabb.no

– Skikkelig kjip måte å lære på

Personregistre og lydbiblioteket er ikke rammet. Det er imidlertid en rekke andre tjenester.

Kabb leser inn aviser og blader som lydfiler og gjør de tilgjengelige gjennom appen Lydhør. Vårt Land er en av disse. Denne tjenesten er nå ikke tilgjengelig, men Kabb har funnet en midlertidig løsning for å gjøre Vårt Land-lydutgavene tilgjengelige på en nettside.

Den kristne organisasjonen jobber nå for å finne korte og langsiktige løsninger på problemene.

Generalsekretæren sier de tidligere har regnet at det er lav risiko for at de skulle bli utsatt for et slikt dataangrep, da man vanligvis ser at de er rettet mot større, og mer pengesterke institusjoner.

– Noen har til og med sagt at de ikke vil angripe ideelle organisasjoner, sier Woie som mener det er mye læring i slike kriser.

– Men det er en skikkelig kjip måte å lære på. Nå jobber staben for å få produksjonslinjene opp og gå igjen og så får vi finne ut hvilke tiltak og rutiner vi må legge inn for å sikre oss og ruste oss bedre i fremtiden, sier Woie på organisasjonens nettsider.

NB: Vårt Land har et samarbeid med Kabb om innlesing av e-avisen som lydprodukt, samt et kommersielt samarbeid for funksjonen Ring avisa.