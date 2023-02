Åpen folkekirke kritiserer høringssvar om vektlegging av samlivsform

Mandag vedtok Agder og Telemark bispedømmeråd sitt høringssvar i saken der Åpen folkekirke ønsker å nekte arbeidsgivere i Den norske kirke å vektlegge samliv ved ansettelser. Saken blir vedtatt på Kirkemøtet i august i år, der man skal behandle Åpen folkekirke sitt forslag.

Agder og Telemark bispedømmeråd vedtok sitt høringssvar med 5 mot 4 stemmer. Her sier de at de ønsker at det skal være lik praksis ved tilsettinger i Den norske kirke, med unntak for spørsmål av «læremessig karakter». Det melder Fædrelandsvennen.

Trossamfunn har i dag et unntak fra likestillings- og diskrimineringsloven, som åpner for å forskjellsbehandle søkere dersom forskjellsbehandlingen har en teologisk begrunnelse. Stavanger bispedømme er i dag det eneste bispedømmet i DNK som benytter seg av dette unntaket.

Beskylder biskopen for omkamp

I 2020 vedtok Agder og Telemark bispedømme å gå bort fra praksisen. Likevel ønsker de altså nå at dette skal være en lokal mulighet. Det synes nestleder i bispedømmerådet, Terje Damman (Åpen folkekirke) er skuffende.

– Det skjedde som jeg fryktet. Flertallet mente det var mer eller mindre et maktovergrep mot lokale menigheter at de ikke skal få lov til å spørre om en søker lever i et homofilt forhold. Vi vil heller si at du utøver yrket ditt bedre om du er i et forhold som du har det godt i og trives i, sier han til Fædrelandsvennen.

Han reagerer særlig på at biskop Stein Reinertsen ikke støttet forslaget til Åpen folkekirke, og sier det er «spesielt at biskopen står for dette».

– Med dette vedtaket blir det nesten en omkamp fra biskopen og kompani sin side, mener Damman.

Biskopen: – Ingen endring i praksisen i Agder og Telemark

Det er ikke biskopen selv enig i.

– Det er ikke snakk om noen omkamp. Det er ingen endring i praksisen i Agder og Telemark, der ligger vedtaket om ikke å spørre om samlivsform ved lag. I vedtaket sier vi ja til et felles regelverk for Den norske kirke ved ansettelser, i spørsmål som ikke har læremessig karakter, sier Reinertsen til Fædrelandsvennen.

I høringsnotatet skriver Kirkerådet at de legger til grunn at saken ikke har læremessig karakter: «Kirkemøtet vil kunne stramme inn praksis i tilsettingssaker uten at en går bort fra at det eksisterer to teologisk legitime syn i det underliggende lærespørsmålet».

Tidligere denne måneden vedtok Stavanger bispedømmeråd et høringssvar i den samme saken. Også her var medlemmene delt på midten. Faktisk var det rådsleder Liv Heidrun Skaar Heskestads dobbeltstemme som tippa vektskåla – i favør av forslaget om at saken ikke bør behandles. Vedtaket gikk dermed på tvers av biskop Anne Lise Ådnøy ønske.

Ansettelser i Den norske kirke

Det er bispedømmerådene i Den norske kirke som ansetter prester, mens fellesrådene ansetter andre kirkelige ansatte, som kateketer, diakoner og trosopplærere.

Som det eneste av ellever bispedømmeråd, har Stavanger fremdeles mulighet til å vektlegge samlivsform ved ansettelser i bispedømmet. Det betyr eksempelvis at de kan unngå å ansette noen basert på at vedkommende lever i et homofilt samliv.

å ansette noen basert på at vedkommende lever i et homofilt samliv. Åpen folkekirke ønsker å fjerne denne muligheten for hele Den norske kirke, og har fremmet sak om dette til Kirkemøtet 2023.

Saken er ute på høring i alle bispedømmene.

