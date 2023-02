Fosen-aksjonen: Leiar for samisk kyrkjeråd melder seg ut av Arbeidarpartiet i protest

– Eg støttar aksjonistane fullt ut.

Det seier leiar for samisk kyrkjeråd i Den norske kyrkja (DNK), Sara Ellen Anne Eira.

Det handlar sjølvsagt om demonstrantane som blokkerer inngangane til Olje- og energidepartementet i Oslo sentrum.

Aksjonistane reagerer på at vindturbinane på Fosen, som Høgsterett har sagt at er ulovlege, ikkje er rivne, halvtanna år etter domen fall.

For Eira er aksjonen tett på. Ho vurderte sjølv å ta turen til hovudstaden for å vise si støtte, men blei heime. Då ho vakna i dag blei ho sett ut av det som har skjedd natt til måndag.

Nevøen hennar, Jon Anta Eira Åhrén, var ein av 13 demonstrantar som blei fjerna med makt av politiet og køyrd til politihuset etter at dei nekta å fjerne seg frå innsida av departementet.

Jon Anta Eira Åhrén blir frakta vekk av politiet.

– Det vil eg ikkje assosierast med

Vårt Land avbryt Eira midt i skrivinga av ein viktig e-post: Ho melder seg ut av Arbeidarpartiet.

– Eg kan ikkje lenger vera medlem av eit parti med ein slik politikk. Det vil eg ikkje assosierast med.

Ho har sterke kjensler knytt til Fosen-saka.

– Dette strir mot grunnleggjande menneskerettar. Vårt høgast dømande, rettslege organ har sagt at konsesjonen er ugyldig. Personleg synest eg det er veldig rart at det går så lang tid utan at ein gjer noko for å stoppe eit pågåande menneskerettsbrot.

Eira seier samisk kyrkjeråd også har vore opptekne av å vise at det ikkje er haldbart at det tek så lang tid utan at noko skjer.

Det er vår diakonale plikt å vera der når menneske treng oss. — Sara Ellen Anne Eira, leiar for samisk kyrkjeråd

I januar sende ho og sjefsbiskop i DNK, preses Olav Fykse Tveit, eit ope brev til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) der dei angrip Støre-regjeringas handsaming av Fosen-domen i et ope brev til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Vår diakonale plikt

Trefoldighetskirken i Oslo har opna dørene sine for aksjonistane, slik at dei kan bruke toaletta, varme seg og få mat. Det synest Eira er flott.

Oslo-kyrkja har rolle som freds- og forsoningskyrkje.

– Dette viser at dei faktisk utøver dette i praksis. Dei er rause og opne, det er eg er svært takksam for.

Eira dreg også fram korleis tilsette i kyrkja har levera mat til dei innestengde aksjonistane.

– Legg kyrkja med dette til rette for sivil ulydnad?

– Det er eit vanskeleg spørsmål. Ein viser i alle fall at ein støttar dei som ikkje godtek styresmaktene si handtering av saka.

Eira meiner det nokon gonger er heilt naudsynt å ty til sivil ulydnad og at det er viktig at kyrkja er raus.

– Det er vår diakonale plikt å vera der når menneske treng oss.