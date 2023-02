Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

I januar skrev NRK at sokneprest i Møre Bispedømme, Benjamin Anda, skal ha bedt sin arbeidsgiver om sluttpakke, etter at Bispemøtet høsten 2022 slo fast at man ikke kan motsette seg samarbeid med kvinnelige prester. Vårt Land omtalte også saken.

Informasjonen gikk frem av et brev NRK hadde fått tilgang til.

– Noen har lekket brevet til NRK. Det har vi kommet til bunns i, sier biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, til avisen Dagen i dag.

Forklaringen på hva som hadde skjedd fikk biskopen da noen kontakt for å forklare hvem som hadde lekket brevet.

Biskopen mener lekkasjen er helt utålelig, skriver avisen.

Kan ikke nekte samarbeid

I 2020 vedtok Bispemøtet at ingen prester kan nekte å samarbeide med en annen prest.

Uttalelsen fra biskopene i Den norske kirke kom i kjølvannet av debatten om hvorvidt mannlige prester kan reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige prester, skrev Vårt Land i oktober samme år.

– Det er ikke teologisk meningstvang. Men ulike meninger kan ikke komme til uttrykk i en praksis som vanskeliggjør tjeneste for andre, sa preses på pressekonferansen om vedtaket.

Benjamin Anda profilerte seg som motstander av kvinners prestetjeneste allerede da han studerte teologi. I 2019 skrev han et leserinnlegg til Vårt Land om tematikken.

– Prestene er utrygge

Ifølge Midttømme ba NRK om innsyn i korrespondansen mellom Møre bispedømme og Benjamin Anda, og fikk avslag. NRK skal likevel ha fått tilgang til brevet gjennom en lekkasje.

Biskopen mener dette skaper usikkerhet blant prestene.

– Jeg forstår godt at prester spør om de kan være trygge på at forhold som angår deres liv og deres tjeneste ikke kommer offentligheten for øre, sier Midttømme til Dagen.

Benjamin Anda selv har foreløpig ikke svart på avisen henvendelse.

Ikke den første sluttpakken

Dersom Benjamin Anda får sluttpakke av Møre bispedømme, vil han ikke være den første presten i Den norske kirke som tar imot dette på bakgrunn av holdningen om at kvinner ikke bør være prester.

I oktober 2021 ble det klart at Mikael Bruun sluttet som sokneprest i Bjørgvin bispedømme. Han ønsket ikke å delta i liturgisk fellesskap, eller feire nattverden sammen med, en kvinnelig prest.

Daværende biskop, Halvor Nordhaug, bekreftet til Vårt Land at Bruun fikk en sluttpakke.

– Vi har inngått en sluttavtale. Sånne avtaler innebærer alltid en økonomisk bit, sa Nordhaug til Vårt Land i 2021.

