For to år siden kom granskingsrapporten som konkluderte med at den fransk-kanadiske Tro og Lys-grunnleggeren Jean Vanier hadde forgrepet seg på seks kvinner. Det var hans egen organisasjon L’Arche som stod bak rapporten.

Han grunnla L’Arche-fellesskapet i Frankrike i 1964, et bofellesskap der mennesker med utviklingshemming lever sammen med mennesker uten. Syv år senere etablerte han Tro og Lys-bevegelsen, en kristen bevegelse som arbeider for at funksjonshemmede skal finne sin plass i samfunn og menighet.

Det var i året etter at Vanier døde, i 2019, at seks kvinner fortalte at de hadde blitt seksuelt misbrukt av den katolske teologen. De fortalte at han innledet seksuelle forhold med dem ved å rettferdiggjøre det med spirituelle og mystiske begrunnelser.

I 2020, samme år som en granskingsrapport konkluderte med at anklagene mot Vanier var korrekte, nedsatte L’Arche en kommisjon som skulle fortsette å grave i fortiden.

Mandag denne uka ble en nesten 900 sider lang rapport offentliggjort. Ifølge rapporten skal Vanier ha forgrepet seg på opp mot 25 kvinner mellom 1952 og 2019. Det skriver Christianity Today.

Ifølge rapporten skal Vanier ha grunnlagt det første L’Arche-fellesskapet for å dekke over deler av det som foregikk i den franske menigheten L’Eau vive, som rapporten beskriver som en hemmelig, religiøs sekt. Rapporten er klar på at dette gjelder senteret i Paris, og ikke de omtrent 150 kommunitetene rundt i verden som er knyttet til LÁrche.

L’Eau vive ble ledet av presten Thomas Philippe (1905-1993), som var Vaniers åndelige mentor og som på 1950-tallet brukte teologiske argumenter for å rettferdiggjøre «hans seksuelle praksiser» med nonner eller andre kvinner som ville følge bevegelsen, ifølge Christianity Today. Den katolske kirken undersøkte og straffet siden Philippe for manipulerende teologi og seksuelle misbruk.

I en uttalelse fordømmer Tina Bovermann i L’Arche USA «på det sterkeste og uten reservasjoner» den smerten Vanier og Philippe har påført, skriver Sojourners.

