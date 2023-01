Pave Frans holdt preken over Benedikt

Torsdag formiddag ringte kirkeklokkene ut over Petersplassen, da pave emeritus Benedikt XVI ble gravlagt fra Peterskirken. Omtrent 100.000 mennesker samlet seg til rekviemsmessen.

Den tidligere paven, som ble døpt Joseph Ratzinger, døde 31. januar. De siste to dagene har han ligget på paradeseng inne i Peterskirken, hvor rundt 200.000 mennesker har tatt et siste farvel med det tidligere overhodet til verdens største trossamfunn.

Ankom i rullestol

Pave Frans ankom Peterskirken i rullestol og har forrettet begravelsen. Foran et velde av embetsfolk i Den katolske kirke, kledd i rødt og hvitt, og de mange sørgende, holdt Frans preken under rekviemsmessen.

– Benedikt, trofast venn av Brudgommen, må din glede være fullkommen når du hører hans stemme, nå og for alltid, sa pave Frans da han avsluttet prekenen.

Prekenen ble etterfulgt av flere minutter med stillhet, hvor de tusenvis av fremmøtte reflekterte over pavens ord til sin forgjenger.

Under messen inntok dusinvis av prester også Petersplassen for å dele ut nattverden til de sørgende. Pave Frans avsluttet selv messen ved å be en bønn for sin forgjenger.

Etter seremonien på Petersplassen ble Benedikts kiste bært tilbake inn i Peterskirken, for en privat markering. Deretter Benedikt bli stedet til hvile i krypten under kirken.

Norge tilstede med ambassadør

Da han ble valgt som pave i 2005 ble han den første tyske paven på 948 år. Da han åtte år seinere overlot pavestolen til pave Frans ble han den første til å abdisere siden 1415.

Kun to land har blitt offisielt invitert til å sende representanter til begravelsen – Italia og Tyskland. Like fullt er det venta at flere land vil delta med uoffisielle delegasjoner. Blant annet har Ungarns president Katalin Novak, Polens president Andrzej Duda, kong Philip av Belgia og dronning Sofia av Spania varsla at de vil delta. Kjersti Rødsmoen, Norges ambassadør til Sveits, deltar på vegne av Norge.

Portugal har erklært nasjonal sørgedag torsdag, mens Italia flagger på halv stang. I Benedikts hjemland Tyskland ringer kirkeklokkene på slaget 11 til ære for den tidligere paven.

Det er ikke vanlig at en sittende pave presiderer over begravelsen til en av sine forgjengere. Sist gang dette skjedde var i 1802, da pave Pius VII forrettet begravelsen til Pius VI. Pius VI døde i eksil i Frankrike 1799, etter å ha blitt landsforvist av Napoleon Bonaparte.