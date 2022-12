Advokat: Jehovas vitner får vigsla par også i 2023

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

For ei dryg veke sidan trekte Statsforvaltaren i Oslo og Viken tilbake Jehovas vitners registrering som trussamfunn. Tap av denne registreringa fører både til at trussamfunnet mister retten på å kreva statstilskot og retten til å vigsla.

No melder Jehovas vitner via sine nettsider at Oslo tingrett har innvilga ei mellombels forføyning. Denne vart innvilga 30. desember 2022.

– Me er tilfreds

Vårt Land har ikkje sett dette dokumentet. Men Jehovas vitners advokat Anders Ryssdal skriv til Vårt Land at den mellombelse forføyninga betyr at Jehovas vitner framleis kan gjennomføre vigslar. Han skriv at dei vil ha denne retten fram til saka har vore oppe i Oslo tingrett.

– Me er tilfreds med at tingretten forstod Jehovas vitners akutte situasjon og tok vår oppmoding til følge. Rettssakene vil fortsetta, men medlemmane i Jehovas vitner kan inntil vidare halda fram sitt normale religiøse fellesskap og mellom anna gjennomføre vigslar på same måte som andre trussamfunn i Noreg, skriv Anders Ryssdal i ein SMS til Vårt Land.

Ryssdal representerer Jehovas vitner og jobbar for advokatselskapet Glittertind.

Ifølge domstol.no blir mellombels forføyning brukt i sivile saker. Avgjersla skal berre gjelda for ei viss tid, vanlegvis fram til ei rettssak er endeleg avgjort.

Jehovas vitner har saksøkt staten etter dei vart nekta statstilskot for 2021. Stemninga mot Barne- og familiedepartementet vart sendt til Oslo tingrett 21. desember. Dagen etter, 22. desember, kom meldinga om at Statsforvaltaren i Oslo og Viken trekker tilbake Jehovas vitners registrering som trussamfunn.

STADFESTAR: Advokat Anders Ryssdal representerer Jehovas vitner. (Lise Åserud/NTB)

Eksklusjonspraksis avgjorde

Bakgrunnen for rettssaka er at departementet i haust held oppe vedtaket frå Statsforvalteren i Oslo og Viken om å nekte Jehovas vitner statstilskot for 2021 på grunn av trussamfunnets eksklusjonspraksis.

Tilskotet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer i fjor utgjer om lag 16 millionar kroner.

Vårt Land har kontakta Jehovas Vitner for ein kommentar, men har førebels ikkje fått svar.

Fabian Fond ved informasjonsavdelinga til Jehovas vitner har tidlegare skrive til Vårt Land at fleire par hadde planlagt å bli via av ein vigselmann hos Jehovas vitner i januar 2023.

– Om avgjerda blir sett i verk, må dei endre sine bryllupsplaner, skreiv Fabian Fond den gong.