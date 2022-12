Filadelfia Kristiansand har avgjort skjebnen til kongressenteret Q42

– 94 prosent av medlemmene sa ja til den nye økonomiske løsningen, skriver Hilde Lunde, administrerende leder i Filadelfia Kristiansand i en tekstmelding til Vårt Land onsdag kveld.

Det betyr at kongressenteret selges.

I flere år har kongressenteret Q42, eid av Filadelfia Kristiansand, påført konsernet millionunderskudd, noe som har ført dem til randen av konkurs. Men i slutten av oktober dukket en uventet løsning opp: En ikke-navngitt «gruppering av bekjente og venner av huset» har reist en egenkapital på 60 millioner kroner, skrev menigheten i en pressemelding – og kalte det «et guddommelig under». Dermed er menighetens videre drift sikret, ifølge dem.

I flere uker har det pågått forhandlinger om detaljene i løsningen, og på forrige menighetsmøte 12. desember ble den økonomiske redningspakken presentert for medlemmene.

Først under et ekstraordinært menighetsmøte i kveld avgjorde medlemmene kongressenterets fremtid. Det skjedde gjennom en avstemming.

Menighetens øverste organ består av menighetsmøte og eldsteråd.

Stiller ikke til intervju

Ledelsen i Filadelfia Kristiansand har hittil holdt detaljene i den økonomiske løsningen tett til brystet, men gikk i oktober ut med de overordnede trekkene: Løsningen med investorgruppen innebærer blant annet at menigheten selger seg ut av Q42 og at menigheten fremover vil være leietakere i bygget.

De ønsker heller ikke å si noe mer om løsningen nå.

«Det kommer ikke noe pressemelding i dag, vi stiller heller ikke til intervju før alle formaliteter er på plass», skrev Lunde i en e-post til Vårt Land onsdag ettermiddag.

Dette stemte de over

Ifølge sakslisten til onsdagens ekstraordinære møtet skulle det blant annet stemmes over «salg av eiendommen i seksjon 1 i Q42 bnr 90», det vil si kongressenteret. Forslaget innebærer at at eldsterådet gis fullmakt «til å ferdigstille alle formaliteter i denne forbindelse».

I dette inngår: Kjøpekontrakt, husleieavtale for kongressenteret med Madhuset AS, husleie for kontorer med Q42 Næring AS, husleie for 1. etasje i Dronningensgate 87 med Q42 Næring AS og salg av utstyr og innfrielse av leasingkontrakt med Sparebank1, heter det i sakslisten som Vårt Land har fått tilgang til.

Ville hverken bekrefte eller avkrefte

Foreløpig er også navnene på investorene ukjent utad.

Vårt Land har tidligere tatt en ringerunde til mulige Q42-investorer. En av dem er milliardær og tidligere skipsreder Einar Johan Rasmussen, som selv er bosatt i Kristiansand.

– Jeg vil hverken bekrefte eller avkrefte det, svarte han i november på spørsmål om han er blant investorene til Q42.

Rasmussen-familien er en av Norges rikeste, og Einar Johan Rasmussen selv har tidligere støttet opp om ulike kristne initiativer. Blant annet stilte Rasmussen egenkapitalen da stiftelsen BioCosmos ble lansert i 2019. Filadelfia Kristiansand var da blant fem menigheter som skulle oppnevne rådsmedlemmer til stiftelsen.

[ Ekstraordinært møte onsdag: Ber menigheten stemme over økonomisk løsning ]

---

Filadelfia Kristiansand

Menigheten Filadelfia Kristiansand eier aksjeselskapet Filadelfia Kristiansand AS, som har flere datterselskaper, blant annet Krikon Eiendom AS og Kristiansand Kongressenter AS. Kongressenteret driver utleie av lokalene i bygget Q42.

I 2016 ble bygget Q42 fullført til en kostnad på 600 millioner kroner. Q42 består av leiligheter, hotell og kombinert konferansesenter og forsamlingslokale for menigheten.

Utleievirksomheten har gått med kraftig underskudd siden begynnelsen.

I fjor hadde Filadelfia Kristiansand AS en avtale med finanskreditorene om utsettelse av nedbetaling av gjelden. Den avtalen ble ikke forlenget for 2022. I januar meldte selskapet at de hadde funnet en løsning som sikret videre drift.

I september i år meldte menigheten at «de neste 2–3 månedene» blir avgjørende for om de kommer i havn med en langsiktig økonomisk løsning.

---