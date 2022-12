– Ingen kan nekte samarbeid med kvinnelige prester

– Alle skal være trygge på at arbeidsgiver tar grep dersom deres arbeid ikke verdsettes av kollegaer.

Det sier biskop Ingeborg Midttømme om bakgrunnen for at Møre bispedømme i går offentliggjorde en ny tiltaksplan for å bedre arbeidsmiljøet i for kvinnelige prester i bispedømmet.

Tiltaksplanen kommer i kjølvannet av en arbeidsundersøkelse blant kvinnelige prester i Den norske kirke, som ble offentliggjort i fjor våres. Den avdekka at 59 prosent av de kvinnelige prestene som Midttømme har arbeidsgiveransvar for, opplever at ulikt syn på kvinners prestetjeneste fører til krevende kollega-relasjoner i bispedømmet.

29 prosent av de kvinnelige prestene i bispedømmet hadde opplevd at det ble stilt spørsmål ved deres kvalifikasjoner som prest fordi de er kvinner, ifølge undersøkelsen. Én av fem svarte at de ofte opplever at relevante arbeidsoppgaver går til deres mannlige kollegaer.

– Det var med stort alvor vi mottok resultatene fra arbeidsundersøkelsen, og vi har jobba målretta for å følge opp. Når en som arbeidsgiver blir oppmerksom på at arbeidsmiljøet oppleves som dårlig, plikter man å ta grep.

En spesifisering

Vårt Land har tidligere omtalt hvordan uenighet om kvinners prestetjeneste har skapt personalkonflikter i Møre.

I den nye tiltaksplanen slås det fast at det å nekte å samarbeide med kollegaer vil bli møtt med reaksjoner fra arbeidsgivers side.

Biskop Midttømme sier at dette ikke er noe nytt, men kun en spesifisering av Bispemøtets uttalelse fra 2020, hvor det slås fast at det ikke er rom for å nekte å samarbeide med kvinnelige kollegaer.

På spørsmål om hvor mange som i dag nekter å samarbeide med kvinnelige prester i hennes bispedømme, svarer derfor Midttømme resolutt:

– Ingen har anledning til å nekte å samarbeide med kollegaer. Det er allerede slått fast.

Ikke på overtid

Selv om det nå er over halvannet år sida resultatet av undersøkelsen ble presentert, mener ikke Midttømme at tiltaksplanen kommer for seint. Hun forteller at hun har vært opptatt av å forankre tiltaksplanen i hele bispedømmet, og at man har involvert både menighetene, arbeidstakerorganisasjonene og bispedømmerådet i prosessen.

– Så har det vært et press i media på at jeg skal ta akutte grep, men det er ikke sånn jeg driver arbeidsgiveri.

Hun viser også til at det allerede er tatt grep, blant annet ved at man allerede ved utlysning gjør det klart at søkere må kunne samarbeide med alle kollegaer, uavhengig av deres kjønn eller teologiske overbevisning.

Hun viser blant annet til personalkonflikten i Spjelkavik menighet i 2019, hvor to mannlige kollegaer ikke klarte å arbeide sammen på grunn av ulike teologiske oppfatninger.

– Det skaper en uholdbar situasjon, hvor menigheten tvinges til å velge mellom lojalitet til prest A og prest B. Det går ikke.

I løpet av mine femten år som biskop har jeg måttet si opp prester, og vet hva det medfører å stå i en rettslig prosess. Det blir ikke noe godt arbeidsmiljø av det

Vil gå i dialog

Midttømme forteller at den nye tiltaksplanen spesifiserer både arbeidsgiver og arbeidstakers plikter.

Dersom noen sender inn en avviksmelding så er det arbeidsgivers ansvar å følge opp varslene på en god måte. Samtidig blir det tydeliggjort at alle medarbeidere har en «medvirkningsplikt», hvor de forventes å samarbeide med alle sine kollegaer og delta på obligatoriske aktiviteter.

– Dersom det skulle komme inn klager eller brudd på dette må det undersøkes hva som er årsaken bak. Det kan jo skyldes misforståelser, men det kan være at det ligger en dypere overbevisning bak. Da må man gå i dialog med den det gjelder, og sikre at de blir gjort kjent med de forventningene som foreligger.

– Kan den nye tiltaksplanen resultere i oppsigelse?

– Vi ser ikke grunnlag for noen oppsigelser nå. Men, det er klart, dersom det kommer gjentatte avviksmeldinger på en person, og den uønskede adferden ikke opphører, blir det naturlig og gå inn i en samtale om hvorvidt vedkommende kan fortsette i kirka. Kirka er i utvikling, og det må alle ansatte forholde seg til.

Samtidig understreker Midttømme at hun ikke vil hause opp problematikken unødvendig.

– Jeg har ikke noe ønske om å eskalere konflikter. I løpet av mine femten år som biskop har jeg måttet si opp prester, og vet hva det medfører å stå i en rettslig prosess. Det blir ikke noe godt arbeidsmiljø av det. Derfor bør man ikke gå inn for å bygge en sak mot ansatte, man bør prøve å løse det ved dialog.

– Er du trygg på at de arbeidsmiljøproblemene dere har kan løses gjennom å prate om det?

– Ja. Jeg har tilbrakt, og tilbringer, mye tid i medarbeidersamtaler, og kjenner meg trygg på det.

Et teologisk spørsmål

Midttømme forteller at det er planlagt en ny arbeidsmiljøundersøkelse for hele Den norske kirke i 2023, da det er bestemt at de skal gjennomføres annethvert år.

– Vi er selvfølgelig veldig spent på den, og håper på bedring.

Avslutningsvis understreker Midttømme det teologiske alvoret i spørsmålet. Ifølge henne er fellesskap selve kjernen i kirkas budskap, både fellesskap mellom Gud og menneske, og fellesskap mennesker imellom.

Dette budskapet får sitt sterkeste uttrykk i nattverdsfellesskapet, og det er derfor «vi alle» blir så personlig berørt når det ikke fungerer, sier hun.

– Når man diskuterer disse spørsmålene havner man veldig fort i jussen, men det er viktig å huske at dette i grunn hviler på et teologisk fundament. Til sjuende og sist handler det om hva det vil si å være kirke.