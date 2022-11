Prestekona har vært viktig for Støres tro

Jonas Gahr Støre var torsdag kveld invitert til Vårt Lands prisutdeling i Oslo domkirke for å snakke om egen tro, livsfilosofi, og hva som driver han i en av Norges aller mest krevende jobber.

Artisten Trygve Skaug ble like hedret med Petter Dass-prisen. Den deles ut årlig til en person som i god Petter Dass-ånd har satt Gud og kristen tro på den offentlige dagsorden.

Nå er lyskasterne rettet mot Støre. Og til Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land forteller han at han ikke har fått med seg kristentroen hjemmefra eller på søndagsskole.

– Jeg har vel fått min tro fra 20-årene og utover. Egentlig mye på eget vis, og nært knyttet til hun jeg lever med, sier Støre. I september i fjor ble kona, Marit Slagsvold, ordinert som prest, i nettopp kirken han sitter i nå.

Trosreise med kona

Samtidig påpeker han at de to har hatt ulike, men parallelle, trosreiser. Han viser til at kona Marit er sosiolog og gestaltpsykolog, og begynte å studere teologi fordi hun ville gå nærmere inn i det åndelige som voksen.

– Det var et veldig modent valg som jeg hadde stor respekt for og beundret. Så hun har gått en mer lærd vei enn meg.

– Det finnes mange måter å forstå Gud på, hvordan er ditt gudsbilde? spør Aalborg.

– De grunnleggende verdiene som jeg får i en tro – i en gud, de ligger i meg. Jeg opplever ikke at jeg henvender meg til en bestemt størrelse der oppe, langt fra meg.

Åpning av Nasjonalmuseet TROSREISE: Marit Slagsvold og mannen Jonas Gahr Støre har hatt en felles trosreise, ifølge statsministeren. Her sammen på åpningen av Nasjonalmuseet. (Terje Bendiksby/NTB)

Støre sier at selv om han og kona har ulike jobber, har de møttes i mange felles spørsmål: Hva er viktig for mennesker og samfunnet? Hvilke verdier er viktige nå?

– Da har jeg kunnet dele mye av det jeg står i, uten å dele av fortroligheter fra mitt felt. Og hun som har klienter og mennesker i mange typer sammenhenger, har kunnet dele med meg, uten å dele fra de sidene som er fortrolige.

– Jeg tror det handler om å komme inn til kjernen av: Hva er det som er sant? Hva er viktig? Hvor ligger kjærligheten i dette? Hvor ligger den gode veien i dette? Og hvordan hjelpes vi av det i all den ballasten du kan ha fra bibeltekster, Jesu virke og det som er så viktig ved vår humanistiske kulturarv?

PREST: I september i fjor ble Marit Slagsvold ordinert til prest i Oslo domkirke. Her med seks andre kvinner utenfor kirken: Kari Anne Omberg Lier, Maren Andrea Aasulvsen, Marit Slagsvold, Dina Willemse; biskop Kari Veiteberg, Maria Næs, Anne May Aakvik Agerup og Marte Lovise Sie Skogstad. (Johannes Ek Reindal / Oslo bispedømme)

Heller påskekristen enn julekristen

På spørsmål om han ber, svarer Støre ja.

– Hva ligger i disse bønnene?

– Igjen, jeg føler meg veldig selvutviklet på tro. Jeg ber ikke fordi jeg tror jeg kan be om noe, som jeg så kan vente på at jeg blir gitt. Enten det handler om noe materielt, eller om det er noe jeg er redd for ikke skal skje, – så venter jeg at det ikke skal skje. For meg handler bønn og tro om å oppsøke disse viktige verdiene. Jeg tror det ligger mye meditasjon i det.

– Du har en gang sagt i et intervju i en kirke at du «er mer påskekristen enn julekristen», hva mente du med det?

– At vi feirer Jesu fødsel i jula er en håpets stund og en viktig tradisjon i våre liv, men for meg ligger mye av alvoret, mysteriet og kjerneverdiene i påsken, sier statsministeren.

Han forteller at påsketiden er blitt viktigere for ham gjennom livet. Fra å bare være en ferie med familien, er påsken høytiden som gjør mest inntrykk på ham.

Når han skal reflektere over hva det kan komme av, peker han på at verdier som forsoning og tilgivelse er viktig for mennesker i dag.

– Ikke gladkristen

– Betyr det at du har en litt alvorstynget kristendom?

– At jeg ikke er en gladkristen, mener du? spør han muntert, til latter fra salen og Aalborg.

Petter Dass 2022 GUDSBILDE: Statsminister Jonas Gahr Støre pratet om egen tro og gudsbilde i Oslo domkirke torsdag kveld. Der ble også artist Trygve Skaug hedret med Petter Dass-prisen. (Erlend Berge)

– Jeg pleier ofte å sitere min mor, som sa at jeg er født med et lyst sinn. Men jeg er ikke født inn i noen tro, men et hjem med en veldig fraværende tanke på det. Selv om jeg har et lyst sinn, har jeg alltid tatt livet veldig alvorlig.

For eksempel er spørsmål om tro, verdier, valg og ansvar, preget av et alvor for Støre, som påpeker at det også kan innebære mye glede.

– Jeg mener det kommer mye glede ut av å ta det livet vi har, de dagene vi har, på alvor. Jo eldre jeg blir, jo viktigere blir det. For de dagene jeg har, vil jeg ha med meg fullt og helt. Da må jeg være aktivert, og da er det nok et alvor rundt det.

– Du snakket om at du har en alvorlig form for tro. Har du et strengt gudsbilde?

– Det er veldig lite strengt. Når jeg snakker om alvoret, så er det fordi det er alvorlig å være menneske. Jeg tror livet blir rikere av å ta det på alvor. Men, i troen og forsoningen ligger det for meg noe som er fromt. Ikke strengt, skarpt, straffende eller fordømmende. Det ligger en godhet i det.

– Jeg ser masse lys

Også i en hektisk hverdag som statsminister tar Støre seg tid til å grunne over de store spørsmålene.

– I denne jobben, i denne tiden, har jeg trolig aldri vært så aktivert som menneske. Vi lever i en alvorlig og avgjørende tid. For en uke siden var jeg på klimatoppmøtet. Der møtte jeg den aller største utfordringen vi har, sier han, og sikter til klimautfordringene.

– Hvordan står du som menneske inn i disse tøffe tidene? Er din tro viktig i det?

Petter Dass 2022 TRO: Torsdag kveld ble artisten Trygve Skaug hedret med Petter Dass-prisen i Oslo domkirke. Statsminister Jonas Gahr Støre ble intervjuet om egen tro. (Erlend Berge)

– For første gang på kanskje flere tiår, står vi oppi en situasjon hvor vi ikke kan fortelle folk: «Vi fikser det neste uke».

Samtidig er Støre redd for at mørket får for mye plass, tross alt opplever han at det er mye vi kan komme oss gjennom.

– Jeg ser det er masse lys her. Ingen har bedre forutsetninger for å komme seg gjennom det enn oss. Jeg føler jeg tar et ansvar som er større enn bare for meg selv. Jeg er heldig og har helse, søvn og et liv som gir meg krefter til det. Da skal jeg bruke det fullt ut og det er meningsfullt.

– Opplever du at du har et kall?

– Jeg tror et eller annet sted – ja.