Atle Antonsen ber om unnskyldning: – Må gå noen runder med meg selv

UTTALELSE: Atle Antonsen ber Sumaya Jirde Ali om unnskyldning etter anmeldt hendelse. – Jeg har aldri tenkt at det kan være mulig for meg å være rasistisk, skriver komikeren i et Facebook-innlegg tirsdag kveld.