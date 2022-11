Sumaya Jirde Ali har politianmeldt Atle Antonsen for hatytringer

Tirsdag la Jirde Ali, ut en melding på sosiale medier hvor hun fortalte om en hendelse med komiker Atle Antonsen på Bar Boca natt til 23. oktober.

Antonsen er en norsk komiker, skuespiller og kulturprofil. Han har ledet flere underholdningsprogrammer og er for tiden aktuell med «Kongen befaler» på Discovery.

Jirde Ali skriver i innlegget at hun har politianmeldt Antonsen.

Oslo politidistrikt bekrefter overfor Vårt Land at de har mottatt en anmeldelse «i forbindelse med en hendelse på Bar Boca i Oslo 23.10.22.».

De kan ikke bekrefte navn på involverte, men at fornærmede i saken har avgitt forklaring og at saken er kodet som hatefulle ytringer og hensynsløs adferd.

Oslo-politiet bekrefter også at mistenkte og vitner som var til stede ved hendelsen er avhørt. «Saken er ferdig etterforsket og ligger til påtalevurdering», skriver politiadvokat Marianne Aune i en e-post til Vårt Land.

Venninne bekrefter hendelsen

Vårt Land har forsøkt å komme i kontakt med Sumaya Jirde Ali, uten å lykkes. Til NRK viser hun til sitt eget Facebook-innlegg.

Cathrine Linn Kristiansen er Sumaya Jirde Alis venninne og var ute med henne den kvelden. Hun kan overfor Vårt Land bekrefte det som skjedde, og at det skjedde på Bar Boca den 22. oktober i år.

Ifølge Jirde Alis innlegg skal Antonsen ha kommet bort til de to og satte seg rett overfor Jirde Ali.

«‘What are you … how are you’, sier Antonsen. Jeg humrer og svarer ‘æ kan norsk assa’», skriver Jirde Ali.

Da skal Antonsen ha endret tone.

«På sekunder skifter Antonsen ansikt. Han går fra å være en smilende mann til en som skriker ‘SHUT THE FUCK UP’ til meg slik at jeg får spyttklysene hans i ansiktet. Jeg glemmer aldri kraften i stemmen, jeg glemmer aldri aggresjonen som kom ut av intet», skriver Jirde Ali.

Kristiansen forteller at Antonsen, uten at de hadde hatt noen kontakt med han eller noen ved bordet hans, henvendte seg til Ali. Han var ifølge Kristiansen aggressiv, og virket veldig full.

Sperret veien for dem

Antonsen skal ha fortsatt å være aggressiv og ville hverken høre på Kristiansen eller Jirde Ali da de forsøkte å snakke med ham.

«Antonsen ser meg rett i øynene og sier med foraktfullt mine ‘du er for mørkhudet til å være her’».

Jirde Ali forteller hvordan hun forsøker å komme seg ut av baren. Antonsen sto i veien og grep tak i henne: «Jeg river meg løs og med gråtkvalt stemme ber jeg ham om å ikke å ta på meg», svarer han.

Ifølge Jirde Ali holdt en av de ved Antonsens bord ham i armen, så de to kvinnene fikk passere.

Kristiansen bekrefter dette.

– Var du redd for Antonsen?

– Han var bare grenseløs. Sumaya sa «ikke ta på meg», da han grep henne i armen. Likevel gjorde han det igjen. Jeg var ikke redd. Det var mange andre mennesker der, forklarer hun.

Vårt Land har forsøkt å komme i kontakt med Atle Antonsen uten å lykkes. Han skriver følgende i en sms til VG:

«Dette er en trist og ubehagelig sak, men siden det foreligger en politianmeldelse så vil det være uryddig av meg å kommentere noe rundt dette akkurat nå. Håper på forståelse for det», skriver han.

Så ingen tegn til humor

De ansatte ved baren skal ifølge Kristiansen ikke ha fått med seg hendelsen.

– Var det på det tidspunktet aktuelt å kontakte politiet?

– Vi gikk ut av situasjonen, jeg måtte trøste Sumaya fordi hun begynte å gråte. De andre snakket kanskje med han, sier hun.

Fordi Antonsen er komiker, ville Kristiansen la tvilen komme han til gode.

– Men så vidt jeg kunne se, var det ikke noe humor å spore der. Jeg var fan av han inntil dette skjedde, sier hun.

Tok kontakt uoppfordret

Hun bekrefter at forholdet er anmeldt til politiet og at hun har vært inne som vitne i saken.

Kristiansen bekrefter også at hun eller Sumaya Jirde Ali ikke hadde kontakt med Antonsen før han uoppfordret kom bort til dem.

Videre bekrefter hun at Antonsens følge den kvelden, ikke gjorde noe for å stoppe ham. Men at vedkommende i ettertid har sendt en melding med en beklagelse til Jirde Ali, som hun, ifølge Kristiansen, har satt stor pris på.

– En krise for Atle

Antonsen er TV-aktuell blant annet med andre sesong av dramakomedien «Kjære landsmenn» på TV2, hvor han spiller kongen.

Vårt Land har spurt TV2 om den påståtte hendelsen på Bar Boca får konsekvenser for Antonsen og serien.

«Vi er blitt gjort kjent med dette gjennom FB innlegget og det er altfor tidlig å si noe om konsekvensene her, skriver programredaktør på TV2, Kathrine Haldorsen, i e-post til Vårt Land.

Hun reagerer imidlertid sterkt på beskrivelsene i innlegget til Jirde Ali.

«Først og fremst så er det som beskrives av Sumaya Jirde Ali opprørende lesning. At det rammer den personen som kanskje har opplevd det verste vår offentlige debatt har å by på, gjør det selvsagt mer alvorlig. Nå er dette under politietterforskning, og Atle Antonsen har ingen pågående oppdrag for TV 2. Så er dette selvsagt også en krise for Atle Antonsen», skriver Haldorsen.

Artikkelen er oppdatert klokken 14.55 med uttalelser fra TV2.