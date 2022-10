Etterlyste svar om bruddet med Det mosaiske trossamfund

MELLOMKIRKELIG RÅD: Torsdag ble den sammenbrutte dialogen mellom Den norske kirke og Det mosaiske trossamfund ble tema på møte i Mellomkirkelig råd. – Det er spørsmålet om Israel–Palestina-konflikten som har vært det utløsende for at samtalen ble lagt på is, sier internasjonal direktør Berit Hagen Agøy.