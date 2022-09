Siste innstilling om kirkelig organisering: Tydelig anbefaling

DEN NORSKE KIRKE: Komiteen som jobber med kirkelig organisering under Kirkemøtet har kommet med sin tredje og siste innstilling før avstemningen mandag. Til tross for at en prøveavstemning lørdag viste at Kirkemøtet er delt på midten, anbefaler et stort flertall i komiteen fortsatt «modell 3».