Nye tall: 24 trossamfunn oppga at de mottok penger fra utlandet i fjor

UTENLANDSFINANSIERING: 24 av nesten 700 trossamfunn oppga at de i fjor mottok 50.000 kroner eller mer fra utlandet, viser ei sammenstilling fra Statsforvalteren. – Lite grunn til bekymring for innblanding av autoritære stater, sier Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.