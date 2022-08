Forfatter hevder vitenskap har blitt mer positiv til Gud. Kristen kosmolog er uenig

TRO OG VITENSKAP: I et innlegg i magasinet Newsweek skriver Stephen C. Meyer at flere vitenskapelige oppdagelser tyder på Guds eksistens. – Som kristen fysiker er jeg jo enig i at Gud finnes, men jeg ville nok ikke skrevet teksten slik, sier Ben David Normann.