MERE KROPP: – Jeg opplever at Areopagos er sårt et tiltrengt pustehull, en slags oase for mennesker som trenger en åpenhet for å nærme seg kristen tro, sier Astrid Melås Sandnes (t.h). Sammen med Inger Koppervik er det begges første gang på Areopagos sitt sommerstevne. (Tuva Skare)