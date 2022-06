Preses med uforbeholden støtte til skeive

Det var trangt om plassen i midtskipet i Oslo domkirke søndag, da representanter fra kongehuset, regjeringa, Stortinget og organisasjonslivet var samla for å markere sin støtte til det skeive miljøet og ofrene for masseskytingen i Oslo.

Preses i Den norske kirke, Olav Fyske Tveit, forrettet gudstjenesten. Blant de prominente deltagerne var H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit, statsministeren og de fleste statsrådene, samt stortingspresidenten og representanter fra de politiske partiene.

– Kuler kan ikke ta livet av kjærligheten, var preses sitt budskap under preken.

«Noen må kjempe for andres rett»

Gudstjenesten åpnet med salmen «Noen må våke i verdens natt», og deltagerne sang høyt.

«Noen må bære ens annen nød, noen må vise mildhet. Noen må kjempe for andres rett, Gud, la ditt rikes tegn bli sett» ljomet gjennom kirkerommet – og satt stemningen for resten av gudstjenesten. Vel så mye som en sørgegudstjeneste, var markeringen også et tydelig opprop mot det hatet som har ramma hovedstaden og det skeive miljøet.

Preses Olav Fyske Tveit preket over Det første korinterbrevets kapitel 13, som gjerne omtales som «Kjærlighetens høysang».

Under den massive, gullforgylte baldakinen i Oslo domkirke kom Fykse Tveit med en sterk og uforbeholden støtte til skeive som i dag føler på redsel, sorg og sinne.

Minnegudstjeneste etter skytingen i Oslo TYDELIG: Tveit hadde et tydelig budskap å komme med da han talte fra prekestolen i Oslo domkirke. (Javad Parsa/NTB)

Tveit sin preken var heller ikke blotta for selvkritikk. Han erkjente, og fordømte, hvordan religion kan brukes til å skape fordommer og hat mot skeive. Han sa også at Den norske kirke ikke tidligere ikke har gitt kjærligheten det rommet den burde ha, og at han ser med sorg og skam på de sårene kirkens holdninger har skapt hos mange skeive.

– Vi ser også at vi kan lære, noen ganger motvillig, at mangfoldet mellom oss er en rikdom. Mange skeive menneske har en vilje og evne til å uttrykke kjærlighet som kan framstå enda sterkere enn mange streite gjør det, sa han, i det som kan tolkes som en hentydning til Pride-feiringen.

[ Les hele preses’ preken fra sørgegudstjenesten i domkirka ]

En rørt statsminister

Videre sa han at det som skjedde natt til lørdag må få oss til å innse hvor farlig det kan bli «dersom hatet blir det største», og understreket hvordan skeive fortsatt er ekstra utsatt for hatefulle ytringer og handlinger.

– Derfor må kjærligheten vise seg i trass og i motstand. Og vår tro og vårt håp om at det vonde kan snu må alltid være drevet fram nettopp av kjærligheten.

Minnegudstjeneste etter skytingen i Oslo BEVEGET: Statsminister Jonas Gahr Støre talte under markeringen i Oslo domkirke. Foto: Javad Parsa / NTB / POOL (Javad Parsa/NTB)

Også en beveget statsminister Jonas Gahr Støre adresserte hvordan religion kan brukes til å legitimere hat og ekstreme handlinger. Han sa at religiøse ekstremister setter seg selv i Guds sted, men at det strider mot alt som er våre religioners lære, og grunnleggende verdier i vårt samfunn.

Samtidig var han tydelig på å understreke at norske muslimer ikke skal bli stilt ansvarlig for, eller utsettes for hat på grunn av, at de tilhører samme religion som gjerningsmannen.

[ Stolt og rørt etter gjennomføringa av The Send: Nærmere 10.000 deltok ]

Statsministeren avslutta sin tale med å vise til Første korinterbrev 13, 7–8:

– «Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt». La oss hente styrken vår her, og gå videre sammen.

– Ondskap er ondskap

At man ikke skal ansvarliggjøre muslimer var også et tema i talene til stortingspresident Masud Gharahkhani og leder av FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfolds Inge Alexander Gjestvang.

Minnegudstjeneste etter skytingen i Oslo SØRGER: Stortingspresidenten tenner lys under sørgegudstjenesten. (Javad Parsa/NTB)

Gjestvang valgte å trekke fram organisasjonene Skeiv verden og Salam som representanter for dem som nå kjenner på dobbel utrygghet – både som skeive, og som muslimer.

Gharakhani fortalte at han er familievenn med en dørvaktene som jobba på London Pub, og som tok grep og trådte til da terroren rammet. I tillegg til å sørge, sa Gharahkhani, er han nå også skamfull fordi han har samme landbakgrunn som gjerningsmannen.

– Mørke tider i vår nasjons historie har vist oss vist oss at det ikke handler om hudfarge eller religion. Ondskap er ondskap, hat er hat, og en feig terrorist er en feig terrorist, sa stortingspresidenten.

Derfor må kjærligheten vise seg i trass og i motstand. Og vår tro og vårt håp om at det vonde kan snu må alltid være drevet fram nettopp av kjærligheten — Olav Fyske Tveit

Sondre Justad

Foruten Oslo Domkor var det den folkekjære popmusikeren Sondre Justad som sto for de musikalske bidragene. Lofotværingen, som selv er bifil, spilte akustiske versjoner av to av sine låter.

Under den siste sangen, en lett omskrevet versjon av kjærlighetslåta «Ikke som de andre», var det tydelig at store deler av publikum, samt artisten selv, ble svært beveget. Mot slutten av sangen måtte artisten ta en pause for å hente seg inn mens pianoet spilte videre, før hans avslutta med strofene:

«Du er ikke som de andre, jeg vil være mere sånn som deg. Du er ikke som de andre, jeg trenger en sånn som deg».

Minnegudstjeneste etter skytingen i Oslo GRIPENDE: Sondre Justad synger under sørgegudstjenesten i Oslo domkirke etter angrepet i Oslo natt til lørdag. Foto: Javad Parsa / NTB / POOL (Javad Parsa/NTB)

Godt å bli ivaretatt

Etter gudstjenesten fortalte FRIs leder Inge Alexander Gjestvang med Vårt Land hvordan han opplevde gudstjenesten, og hvordan det var å komme til kirkerommet i dag:

– Det var godt. Det har vært godt å kjenne seg ivaretatt, både på hotellet vi satte krisestab, rådhuset, på besøk hos andre organisasjoner – og her i domkirka.

Kim Friele bisettes TAKKNEMLIG FOR STØTTE: Leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang utenfor Oslo domkirke i fjor. (Heiko Junge/NPK)

Også preses Tveit opplevde kirkerommet som et godt sted søndag formiddag.

– I dag viser vi at kirkerommet er der for alle, på alle slags dager, og rommer alle slags følelser.

Videre svarer Tveit at han har prøvd å formidle budskapet om at kjærligheten er enda større enn ondskapen. Videre forteller han at hans umiddelbare reaksjon var forferdelse, og kjente på et fortvilt spørsmål:

– Skjer det her virkelig nå? Mot et miljø som allerede har mange erfaringer med å bli utsatt for vold? Jeg har en sterk forståelse for hvordan dette må oppleves som voldsomt traumatiserende for dem det gjelder. Men jeg vil også si at jeg opplever dette som et slag mot hele det norsk samfunnet.

[ Mener Johannes Åpenbaring varsler vår tids klimakrise og naturødeleggelse ]