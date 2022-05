– Ekteskapet kan ikke bestå av én general og én fotsoldat

UNDERORDNING: Linda Noor og Basim Ghozlan mener Koranen gjør det lettere for muslimer å finne holdepunkter for et likestilt ekteskap. Like fullt vedgår de at holdningen om at kvinner skal underordne seg mannen eksisterer blant mange muslimer. Det mener de er problematisk.