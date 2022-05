Samler tolv trossamfunn til felles feiring. – Vi ønsker at det skal være plass til alle uansett livssyn

RELIGIONSDIALOG: Til helgen samles representanter for tolv ulike religioner for å feire Religionenes dag på Grønland i Oslo. På agendaen står troens rolle og synlighet i samfunnet. – For alle oss er troen viktig, det er ikke noe vi bare kan legge igjen hjemme når vi går ut døren, sier Marte Nøren fra Rabita-moskeen.