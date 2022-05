Espen Ottosen om Åsland-exit: – Har vært bekymret for at han skulle bli presset ut

MISJONSSAMBANDET: Om få dager er Øyvind Åsland ferdig som Misjonssambandets generalsekretær. Informasjonsleder Espen Ottosen er «rystet» over hvor brått avgangen skjer. Leder for Misjonssambandet Norge, Kåre Johan Lid, sier han er sjokkert over beskjeden.