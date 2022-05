TO SYN: Her vedtar Den norske kirkes øverste organ, Kirkemøtet, liturgien som brukes ved vigsel av likekjønnede par. Samtidig står kirkesamfunnet fast på at det finnes to likestilte måter å forstå ekteskapet på. Det ene utelukker det andre, konkluderer podkastgjestene Gard Sandaker-Nielsen (midt i bildet) og Halvor Nordhaug. (Erlend Berge)