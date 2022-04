AKSJONISTER: På bildet til venstre kaster anti-abortpresten Ludvig Nessa en krukke mot inngangen til Hamar domkirke, like før kongeparet ankom bispevigslingen av Rosemarie Köhn i 1993. Bildet til høyre viser prest og abortmotstander Per Kørner i 2009. Han forlater Bergen domkirke etter å ha lagt barnedukker på alteret under gudstjenesten hvor Halvor Nordhaug ble vigslet til biskop i Bjørgvin. (Bjørn Sigurdsøn/Marit Hommedal/NTB)