LOVFORSLAG I UKRAINA: Et nytt lovforslag som forbyr ortodokse kirker med Moskva-tilknytning i Ukraina, vekker reaksjoner. – For meg er det vanskelig å tro at de ukrainske parlamentikere går med på et slik forslag, sier fader Kliment, sogneprest i Hellige Olga menighet i Oslo. (Erlend Berge)