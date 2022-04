Se langfredagsgudstjenesten fra Salhus kirke

– Den tradisjonelle gudstjenesten, den høytidelige stemningen, og det meningsbærende innholdet vil definitivt gi dem god påskestemning, og i mine øyne også et viktig møte med Jesus og evangeliet.

– I samfunnet i dag er følelser veldig viktig, og jeg ser på sosiale medier at så mange lengter etter og leter etter noe som kan gi den gode «påskestemningen». Vi vil frimodig be dem om å la gudstjeneste være en slik god faktor i påskefeiringen i år, sa Zimmermann-Ølberg til Vårt Land torsdag , og la til:

