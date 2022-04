Denne «helt vanlige» menigheten samler Norge i påsken

PÅSKE I SALHUS KIRKE: Disse medvirker på ulike måter under gudstjenestene (f.v) prest Børge Ryland, prost Leif Endre Grutle, kantor Magnar Børnes, kapellan Thor Haavik og sokneprest Hanne Zimmermann-Ølberg. Sammen med kirkens stab, har hele lokalsamfunnet dratt lasset for å få til en storstilt påskefeiring i år. (Per Vidar Halsnes)