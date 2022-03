«Flerreligiøst hus» blir for smalt for Den norske kirke. Nå lanserer de et nytt navn på prosjekt

TRO- OG LIVSSYN: Den norske kirke har jobbet for et flerreligiøst hus i Hovinbyen i Oslo. Human-Etisk Forbund har derimot etterlyst et «livssynsåpent seremonibygg» som alle kan bruke. Nå endrer prosjektet navn.