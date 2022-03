Bryter med Moskva-patriarkatet: «Ekstremt vondt og vanskelig»

Det var i et lukket møte søndag at rådet ved Sankt Nicholas av Myra-kirken tok den enstemmige beslutningen om å bryte med Moskva-patriarkatet, ifølge The Guardian. Bakgrunnen for beslutningen er Moskvas patriark Kirills støtte til Russlands invasjon av Ukraina.

«Presteskapet har enstemmig bestemt at det ikke lenger er mulig for dem å fungere under Moskva-patriarkatet og tilby et åndelig trygt miljø for våre troende», skriver kirken i en uttalelse. De beskriver også beslutningen som «ekstremt vond og vanskelig».

Tett forhold til Putin

Det var kjent at Moskvas patriark Kirill har et tett forhold til den russiske staten og president Putin, selv om Den russisk-ortodokse kirke ikke er statskirke i landet. Likevel håpet flere på at Moskva-patriarken ville ta avstand fra krigen. I stedet har patriarken gjentatt talepunktene Russlands president Vladimir Putin har brukt for å rettferdiggjøre invasjonen.

En drøy uke etter at invasjonen startet, pekte Moskva-patriarken på homoparadene som en «lojalitetstest» for den vestlige verden i sin preken på tilgivelsessøndagen den 6. mars. Disse verdiene mente Kirill at befolkningen i Donbass i det østlige Ukraina har avvist.

I et brev til Kirkenes verdensråd (KV) skriver Kirill også at konflikten handler om forholdet mellom Russland og Vesten. Etter 1990 «ble Russland lovet at ens sikkerhet og verdighet skulle bli respektert», skriver patriarken. Det har Nato i flere år motarbeidet, fortsetter han.

Også fader Kliment i den russisk-ortodokse kirken i Norge synes det er vanskelig å forholde seg til Moskva-patriarkens standpunkt.

Kirken i Amsterdam er imidlertid den første som tar skrittet å bryte med Moskva, etter det Vårt Land kjenner til.

Søker til Konstantinopel

Den russisk-ortodokse kirken i Amsterdam har bedt den russiske erkebiskopen for Nederland om avskjed og søkt opptakelse i Konstantinopel-patriarkatet (Istanbul). Ifølge The Guardian skal erkebiskop Elisey av Nederland ha advart prestene i Amsterdam-kirken om at «Moskva følger nøye med».

Den russisk-ortodokse kirken brøt med Konstantinopel i 2018 etter at patriark Bartholomew av Konstantinopel innvilget uavhengighet til en russisk-ortodoks kirke i Ukraina. Patriark Bartholomew har også rettet skarp kritikk mot Russland, og kalt invasjonen «en stor urett».

Amsterdam-kirkens beslutning om å bryte med Moskva skal legges frem for et menighetsmøte den 26. mars. Alle gudstjenester er innstilt frem til møtet. «Gitt den anstrengte situasjonen vil det være umulig å oppnå den atmosfæren vi ønsker under gudstjenester», skriver kirken.

---

Patriark Kirill og krigen

Patriark Kirill har siden 2009 vært overhode for Den ortodokse kirken i Russland, og flere andre kirker underlagt Moskva-patriarkatet.

Patriark Kirill har fått kritikk for sine uttalelser om krigen, som tolkes som støtte til Putins invasjon.

I en preken søndag 6. mars sier patriarken, slik prekenen er referert på patriarkatets nettsider, at det å arrangere homoparader er en test for lojalitet til «den ‘glade’ verden, en verden av overflødig forbruk, en verden av synlig ‘frihet’».

---