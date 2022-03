Ba den russiske patriarken heve stemmen om krigen – dette svarer han

RUSSISK INVASJON: Patriark Kirill, overhodet for Den ortodokse kirken i Russland, har en nær relasjon til Putin. Da han ble oppfordret av Kirkenes verdensråd (KV) til å megle for fred, kom han med et svar som kan tolkes på flere måter.