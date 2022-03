Trosministeren åpen for jobbfri for frivillige i Den norske kirke

LOVFORSLAG: Kirkerådets forslag om rett til jobbfri for frivillige i Den norske kirke, provoserer Human-Etisk Forbund. Trosminister Kjersti Toppe (Sp) er åpen for å vurdere å gjeninnføre en særordning for folkekirken.