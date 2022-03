Ukraina-hjelpere frykter å bli straffet for menneskesmugling. KrF vil ha unntak i regelverket

UKRAINA: Et reisefølge fra Notodden menighet frykter de kan bli straffet for menneskehandel når de nå er på vei til den ukrainske grensen for å hente flyktninger. – Regjeringen må sørge for unntak i regelverket, sier Dag Inge Ulstein, KrFs utenrikspolitiske talsperson.