Her kommer nødhjelpen fra Norge inn i Ukraina

I 24 år har den norske stiftelsen KPK-Ukraina drevet gård og barnehjem på vestsiden av Ukraina, og sendt hjelpesendinger til samme område.

De gode kontaktene de har knyttet rundt byen Uzhgorod siden 1998, er avgjørende nå. I løpet av krigens forløp har organisasjonen klart å sende trailer etter trailer inn i det krigsrammede landet.

– Folk er så snille at … Jeg finner ikke ord. Det er helt vilt, sier daglig leder Ellen Lyster Aarsland i stiftelsen om nordmenns bidrag i krisen.

– Givergleden er altså så stor! utbryter hun.

De mangeårige forbindelsene, og det Lyster Aarsland kaller en «grønn korridor» via Slovenia, har gjort at sjåførene som har tatt seg inn alle har kommet enkelt og trygt frem, forteller den daglige lederen.

LAST: Dette er noen av hygieneartiklene de norske lastebilene er fulle av. (Stiftelsen KPK-Ukraina)

Ansatte huser flyktninger hjemme

På Mercy Farm, stiftelsens gård som sysselsetter vanskeligstilte ukrainere, bor det nå et stort antall flyktninger.

HJELPENDE HENDER: Med flyktningenes ivrige innsats blir lastebilene fort tomme for å kunne snu og reise ut av landet igjen. (KPK-Ukraina)

– Både der og på barnehjemmet huser vi flyktninger – overalt hvor det er mulig å plassere folk. Også i ungdomshus og i hjemmene til dem som jobber for oss er det fullt av barn og voksne, forteller Lyster Aarsland.

– Sjefen der sier det er som å komme hjem til en barnehage, sier hun lattermildt, og understreker hvor glad hun er for at hjelpen kommer frem til dem som trenger den.

Lasterommene med hygieneartikler, medisinsk utstyr og mat tømmes på et blunk. Flyktningene selv hjelper gjerne til, slik at bilene raskt kommer seg ut av landet igjen.

---

Stiftelsen KPK-Ukraina

En humanitær stiftelse, som har som formål å hjelpe mennesker i Vest-Ukraina som lever i fattigdom.

«Vi ønsker å vise kristen nestekjærlighet i praksis, vise omsorg og kjærlighet og samtidig utøve distribusjon av nødhjelp» skriver organisasjonen på egne nettsider.

Har drevet hjelpearbeid i Ukraina siden 1998, nå i samarbeid med stiftelsen House of Mercy.

Driver blant annet ungdomshus, gården Mercy Farm, og bringer mat til trengende i utkantene av Vest-Ukraina.

Navnet KPK står opprinnelig for Kristne Pensjonerte Konfirmanter, og ble først til som en spøk på nittitallet, men har forblitt navnet på stiftelsen.

---

Butikkhyllene mangler mat

– Vi vet at situasjonen gir et veldig behov for mat, og det er helt avgjørende at vi fortsetter å få dette inn. Det begynner å bli tomt i butikkhyllene i Ukraina, så vi har måttet kjøpe dette i andre land, sier Lyster Aarsland.

VIDERE INNOVER: Noe av maten lastes over på minibusser for å ta seg frem mot Kyiv og andre byer i landet. (KPK-Ukraina)

Siden krigen brøt ut har mange gitt penger til stiftelsen.

– Det har vi virkelig trengt, og er svært takknemlige for. Det koster rundt 50.000 kroner å få ned en lastebil og det koster å kjøpe mat. Vi prøver å få mest mulig utav pengene, og forsøker å kjøpe mat til innkjøpspris.

– Hvordan blir sendingene tatt imot?

– Folk er kjempetakknemlige, sier den daglige lederen, og forteller at hun fikk rapport fra en av stiftelsens ukrainske kontakter mandag.

Veier og broer er ødelagte

Fra den foreløpig trygge vestsiden prøver KPK-Ukrainas samarbeidspartnere å bringe noe av sendingene videre inn i landet. Flere veier og broer i Ukraina er totalødelagte etter bombeangrep og herjinger. Derfor må noe av lasten sendes i minibusser fra området rundt byen Uzhgorod, som er stiftelsens hovedsete.

TRYGT FREMME: Her er en av de norske lastebilene som kom til Ukraina mandag. (KPK-Ukraina)

– Hvilke tanker gjør dere dere om sikkerheten til dem som jobber for KPK-Ukraina?

– Der vi har arbeid i vest, er det rolig og trygt nå. Det er verre å vite med dem som kjører lenger inn – dette er personer våre kontakter har engasjert, forteller Lyster Aarsland, og opplyser at norske i stiftelsen ikke har planer om å dra inn i landet i nær fremtid.

