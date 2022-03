KLAGAR: Jehovas vitne meiner mellom anna at Statsforvalteren ikkje førte ein rettferdig og upartisk prosess, og at avgjersla om å nekte trussamfunnet statstilskot for 2021 «diskriminerar og stigmatiserar over 12.000 Jehovas vitne i Noreg.» (Terje Pedersen/NTB)