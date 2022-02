Forventer at biskopene fjerner muligheten til formell diskriminering

REAGERER: – Det er rart at biskopene skriver under på en erkjennelse om at homofile har blitt diskriminert i Den norske kirke, hvis de ikke har tenkt å gjøre noe med den diskrimineringen som skjer i dag, sier Therese Utgård Aas, leder av Åpen folkekirke Møre.