Åpner for at lik med pacemakere kan kremeres, til tross for at det kan komme smell

Han er styremedlem i Krematorienetterverket, som er en del av Norsk forening for gravplasskultur. Han har tidligere uttalt seg kritisk til at myndighetene vurderer å endre forskriften som i dag påbyr å fjerne implantater, som for eksempel pacemakere, før kremasjon.

– Det kan komme ganske høye smell fra kremasjonsovnen når batteriet i et implantat eksploderer, uttalte han til Vårt Land i sommer. Hans bekymring er blant annet at lyden av en slik eksplosjon kan være en følelsesmessig påkjenning både for pårørende og ansatte.

Nå har Barne- og familiedepartementet sendt ut et rundskriv der de kommer dem dels i møte. Forskriften blir ikke endret, men «departementet vil håndtere søknader fra krematorium om dispensasjon fra kravet om å operere ut hjertestimulator («pacemaker») og tilsvarende», skriver de.

Negative til å tillate kremasjon med implantater

I gravferdsforskriften § 33 heter det i dag: «Før kremasjon finner sted, skal hjertestimulator («pacemaker») og tilsvarende implantat være operert ut av kroppen.» Videre skal nødvendig uttak av implantat før kremasjon utføres av helsepersonell, ifølge obduksjonsloven § 13.

Siden 2019 har Barne- og familiedepartementet vært i dialog med Helsedirektoratet, som forvalter obduksjonsloven, for å få et faktagrunnlag til å vurdere om forskriften eventuelt kan endres. Bakteppet for dette er en henvendelse fra en kommunelege som mener at man må unngå – om mulig – at helsepersonell må bruke tid og ressurser på å operere på lik.

Det er et poeng også departementet viser til når de nå åpner for dispensasjon fra dagens krav: «Vi viser til at kremering uten å operere ut hjertesimulator og andre implantater, vil spare tid for helsepersonell og redusere kjøringen av kister.»

Men Krematorienettverket advarer altså mot kremasjon med implantat. I tillegg til hensynet til de etterlatte, som de mener veier tyngst, frykter de at implantatene kan gjøre skade på utstyr. I et brev til departementet i sommer viste nettverket til at Moholt krematorium i Trondheim allerede har opplevd en eksplosjon stor nok til at utrakningsluken slo ut. Dette var ved et annet implantat enn pacemaker.

I det samme brevet viste de til at nettverket har utarbeidet en spørreundersøkelse som er sendt til alle 26 krematorier i landet. 12 av 15 som har svart, er negative til å tillate kremasjon med elektroniske implantater.

– Ikke uetisk

I 2019 fikk KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter tilskudd fra departementet til et prosjekt med prøvebrenning av implantater. Vestfold krematorium IKS gjennomførte prosjektet for KA ved å kremere 21 implantater uten kiste og 29 kister der det var opplyst at det var implantat. Rapporten deres konkluderer slik:

«Konklusjonen etter at alle forsøkene er gjennomført, er at vi ikke ser noen umiddelbar fare for at kremering av pacemakere kan gjøre skade på det krematorietekniske utstyret. Imidlertid medfører det noe støy i form av karakteristisk smell som kan være emosjonelt utfordrende. Ut ifra et miljøperspektiv og mulighet for gjenvinning av metall, utgjør det liten forskjell om pacemaker tas ut før kremasjon eller samles sammen etter kremasjon.»

Departementet har siden mottatt to etiske vurderinger forfattet av forskeren Carl Tollef Solberg ved Senter for medisinsk etikk ved Universitet i Oslo, opplyser de i rundskrivet.

– Rapportene har et bredt perspektiv, og vi kan ikke her gjøre greie for momenter og vurderinger i dem. Departementet mener at begrunnelsen for å operere ut implantat før kremasjon, primært er teknisk (av hensyn til ovnen) og av hensyn til ansatte og etterlatte som kan oppleve plutselig lyd, skriver de.

Samtidig slår departementet fast:

– Å kremere uten å operere ut implantat er ikke uetisk, selv om spørsmålet er sammensatt og bør være åpent for drøfting og refleksjon.

Vil skåne ansatte og pårørende for smell

Jørgen Forøy i Krematorienettverket synes løsningen departementet har kommet fram til er «helt grei», da det er det enkelte krematorium som må søke om dispensasjon.

– Vi forholder oss til at dette er en mulighet, men der jeg jobber kommer det ikke til å bli aktuelt, i alle fall i den nærmeste fremtid, sier Forøy, som er krematoriums- og gravlundssjef i Tromsø.

Forøy påpeker at selv om Vestfold krematorium har konkludert med at kremering av implantater ikke skader ovnene, er det ikke gitt at alle ovner tåler det.

– Ovnene i de ulike krematoriene er ikke like. Det er forskjeller både i alder og teknisk utrustning, sier han.

Han ønsker dessuten å skåne både ansatte og pårørende fra smell.

– Pårørende som leverer kiste til oss skal være trygge på at kremasjonen gjennomføres på en verdi og god måte.

Ved en søknad om dispensasjon fra kravet om å operere ut implantater før kremasjon, må krematoriene blant annet opplyse hvordan eventuelt lyd fra trykkutladningen vil oppleves i og hvordan kremasjonen kan skje med respekt og verdighet, heter det i rundskrivet.

