SER ETTER LØSNINGER: Jan Rune Fagermoen i Kirkerådet sier at de vil forsøke å finne de beste løsningene i lag med ansatte med synshemminger, KABB og andre kompetansemiljøer. — For eksempel kan det være aktuelt å diskutere hvordan vi kan ivareta innspill fra brukere på en systematisk måte, for eksempel via et brukerutvalg, sier han til Vårt Land. (Tuva Skare)