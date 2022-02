I Hurdalsplattformen varslet den nye regjeringen at den vil sette ned et utvalg som skal se på abortloven. – Nå arbeider vi med å utforme et mandat og sette ned et utvalg. Vi tar sikte på å ha det klart i løpet av våren, sier helseminister Ingvild Kjerkol til Vårt Land. (Ole Berg-Rusten/NTB)