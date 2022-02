NASJONALISME I SJØMANNSKIRKEN: Sjømannsprest Hans-Jørgen Svartvasmo har vært vitne til at noen besøkende har tatt Sjømannskirken til inntekt for egne synspunkter. Han opplever at hans kolleger og han selv er frimodige på å formulere både en åpenhet og en grunnleggende diakonal profil, som ikke lar seg forene med en «snever nasjonalisme». (Sondre Bjørdal)