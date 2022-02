Sjømannskyrkjas dilemma: Når det kristne norske blir nasjonalisme

RELIGION OG POPULISME: Dei norske kyrkjene i utlandet skal være et fellesskap med toleranse for alle. Men finst det meiningar dei tilsette likevel ikkje bør tolerere? Ny forsking visar at tilsette i Sjømannskyrkja står i ein skvis.