Kjersti Toppe BER KOMMUNENE TA ANSVAR: – Som tros- og livssynsminister er jeg opptatt av at kirkerommene skal brukes. Særlig er det behov for det nå etter lengre tid med restriksjoner på grunn av pandemi. Jeg er bekymret for at kommunene i denne situasjonen ikke er nok bevisst på sitt ansvar for finansiering av kirkene, sier Kjersti Toppe. (Giulia Troisi)