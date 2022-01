LIKEBEHANDLING I STRØMKRISEN: Marit Brandt Lågøyr er avdelingsdirektør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. På onsdag var hun i møte med Kjersti Toppe for å få gi innspill til en parallell strømordning som likestiller DNK med andre trossamfunn. (KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter)