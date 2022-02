LEDERDUO: I Pinsebevegelsens lokaler er det rigget til et TV-studio, hvor den årlige lederkonferansen Led skal sendes direkte til pinseledere over hele landet. Øystein Gjerme, leder for Pinsebevegelsens lederråd, og daglig leder Ingunn E. Ulfsten, står i bresjen for sendingen. (Morten Marius Larsen)