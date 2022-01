REKRUTTERING: – Det er litt uheldig at en rekrutteringskrise løses med at man skaper en annen rekrutteringsutfordring, sier Lene Beate Østerås (Til venstre), leder for Kirkelig undervisningsforbund (Kufo). Jan Christian Kielland (midten) er avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk i Kirkerådet og Erling Birkedal er leder for evalueringsnemnda som godkjenner kandidater som vil bli prest. (Facebook-skjermdump / Tuva Skare)