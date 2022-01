Katolsk prest: – Ingen direkte årsakssammenheng mellom sølibat og seksuelle overgrep

– Noen insisterer på at hovedgrunnen til geistlig sexmisbruk enten er sølibatet eller homoseksualitet. De klamrer seg til disse ideene, fordi det ser ut til å forklare veldig enkelt hvor problemet er, og hvordan du kan bli kvitt det.

Det sier professor Hans Zollner til katolsk.no, det offisielle nettstedet til Oslo katolske bispedømme.

Zollner, opprinnelig fra Tyskland, er jesuittprest, teolog, psykolog og psykoterapeut, og medlem av Den pavelige kommisjonen for beskyttelse av mindreårige. Han regnes som en av de ledende kirkelige ekspertene i verden innen forebygging av seksuelle overgrep, spesielt i den katolske kirke.

Han forklarer at 99,8 prosent av alle overgripere ikke lever i et selvvalgt sølibatliv. Han understreker samtidig at minst 95 prosent av alle prester i Den katolske kirke ikke er overgripere, til tross for sølibatkravet.

Mindre farlige en gifte menn

– Alle rapportene, også den nyeste fra Frankrike, slår fast at det ikke er noen direkte årsakssammenheng mellom sølibat og seksuelle overgrep, sier han.

Rapporten frå Frankrike som han viser til, rystet verden da den ble gjort offentlig i høst. Den viste at mer enn 200.000 barn i Den katolske kirke i Frankrike ble rammet av overgrep i perioden 1950 og frem til i dag. Overgrepene ble utført av mer enn 3.000 katolske kirkeansatte. Likevel tror ikke den katolske teologen at sølibat i seg selv er årsak til overgrepene.

– Det er et vitenskapelig etablert faktum at de prestene som misbruker mindreårige, gjør det for første gang i en alder av 39 år. Det er mye eldre enn en trener, en lærer eller en psykolog, som misbruker for første gang i en alder av 25 år.

Han mener dette gir grunnlag for å hevde at det snarere er økt ansvar og arbeidsmengde i et visst punkt i det geistlige karriereløpet, som driver folk til det Zollner kaller en usunn livsstil. Han understreker da at sølibatet over tid kan bli et problem dersom det ikke er integrert i en sunn livsstil.

– Det er likevel ikke slik at sølibatære prester er farligere enn vanlige, gifte menn. I USA hadde gjennomsnittsmannen 2–4 ganger så høy misbruksratte som de katolske prestene hadde på 70- og 80-tallet, da statistikken var på sitt verste i Den katolske kirke i USA. I dag er tallene mye bedre, sier Zollner til katolsk.no.

Kritisert av FN

Zollner hevder i intervjuet med det katolske nettstedet at mye er gjort for å bekjempe overgrep i Den katolske kirken i senere tid, og at tallet på overgrep som følge av dette har gått kraftig nedover. Det er imidlertid ikke alle som er enig i at kirken har gjort nok.

I juni i år sendte menneskerettighetseksperter i FN et brev til Vatikanet hvor de oppfordret kirken til å ta tak i de mange anklagene om overgrep mot barn utført av ansatte og medlemmer i kirken. I brevet ble det påpekt at det er beklagelig at kirken ikke forplikter seg til å rapportere lovbrudd til sivile myndigheter.

