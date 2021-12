– Trolig vil mange ikke få gjennomført fysiske gudstjenester

Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser.

Det er det aller nyeste smittevernreglene som regjeringen presenterte på en pressekonferanse mandag kveld.

Det kan i realiteten bety at det for mange blir andre året på rad uten å få gå i kirka på julaften.

Er arrangementet utendørs derimot, kan ha inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 kohorter med faste, tilviste plasser.

Tror mange ikke får gjennomført

– Jeg vil tro at konsekvensen blir at mange ikke får gjennomført fysiske gudstjenester og må gå over til alternative løsninger, sier Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd.

Når maks 50 personer kan samles innendørs med faste, tilviste plasser, tror Hermansen at store og små menigheter vil forholde seg ulikt til begrensningene.

– Små menigheter vil kanskje ha to eller tre gudstjenester i løpet av en dag. Større menigheter vil kanskje gjennomføre digitalt med noen fysisk tilstede i salen, eller en ren digital gudstjeneste, sier Hermansen, som vil oppfordre kirker og menigheter til å finne løsninger innenfor de rammene som er lagt.

Han viser for eksempel til at Den norske kirke i fjor hadde gode erfaringer med kirkevandringer i julen, hvor mindre grupper kunne komme inn i kirkerommet puljevis.

I fjor ble det flere steder gjennomført utendørs gudstjenester på julaften. De nye reglene sier at 100 personer kan samles på arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser, men tre kohorter på 200 (totalt 600) med faste, tilviste plasser.

– Utendørs gudstjenester er en løsning som bør vurderes, men for mange blir det ikke lett å organisere et sted med faste, tilviste plasser utendørs på så kort tid, sier Hermansen.

Lettet over nye tiltak

– Jeg er egentlig litt letta over at det ble lov med 50, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns (STL), og sikter til innendørs arrangementer med faste, tilviste plasser.

– Vi har før signalisert at 50 personer er på grensen til å fungere som en nedstenging, men med 50 er det ganske mange som greier å opprettholde noe aktivitet, slik som bønnesamlinger eller gudstjenester, mener Rosendorf Joys.

Hun synes det er enklere å svelge tiltakene nå man ser at det blir strammet inn i hele samfunnet, med blant annet sjenkestopp og tiltak inn mot skoler.

– Jeg tenker at tros- og livsynssamfunnene er fullstendig klare over at vi også må berøres av dette.

– Nylig lovet Kjersti Toppe tettere dialog om smittevernsrestriksjoner med tros- og livssynssamfunn i tiden fremover. Har dere merket noe til dette?

– Ja. Vi har hatt en god kontakt med departementet ved de siste innstrammingene. Vi har kommet med våre innspill og opplever å bli hørt på det.

I de nye tiltakene har det også kommet med et eget punkt om noe som for en del erstattet julegudstjeneste i fjor, nemlig kirkevandring. Om dette står det at: «ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende unntak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak».

Skal oppdatere veileder

Hermansen i Norges Kristne Råd mener kirker er rustet til å takle endringer.

– Hvor dramatisk er dette for landets kirker og menigheter rett før jul?

– Generelt er tiltakene dramatiske, men det er også scenarioet helsemyndighetene tegner opp når det gjelder antall smittede og antall innleggelser. Men nok en gang går vi en jul i møte hvor mange gjerne skulle opplevd og erfart fellesskap. Da er det tungt å ta imot denne beskjeden inn mot jula nå.

Hermansen forteller at Norges Kristne Råd allerede i går ble varslet om at nye begrensninger ville komme. I morgen vil de jobbe med å oppdatere smittevernveilederen sin, som brukes av landets kirkesamfunn.

– Under hele pandemien har kirken vært opptatt av å følge myndighetenes tiltak. Man kan være oppgitt og lei, men jeg tror samtidig at en del var mentalt forberedt.