Regjeringsskifte 2021 MØTE: At tros- og livssynssamfunnene mener at myndighetene ikke tok hensyn til religionsfriheten i den forrige smitteperioden, samt delvis opplevde mistillit fra myndighetene, var foranledningen til at jeg tok initiativ til dette møtet, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp). (Heiko Junge/NTB)